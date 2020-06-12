В Княжичах местный депутат прогнал детей со своего пруда. За это их отец его подстрелил

Депутат Броварского района получил огнестрельное ранения ноги после того, как прогнал детей со своей пруда. Выстрелил в него отец детей.

12 июня в селе Княжичи под Киевом подстрелили депутата Броварского районного совета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

В полиции отметили, что конфликт между депутатом и другим местным жителем возник на почве поведения детей. Telegram-канал Teza сообщил, местный депутат прогнал соседских детей от своего частного пруда, после чего дети позвали своего отца.

Во время ссоры отец ребенка выстрелил в сторону своего соседа – депутата Броварского райсовета. Пострадавший получил ранение ног. Мужчина стрелял из газового оружия, переделанного в травматическое.

Teza отмечает, что пострадавшим был депутат от "Радикальной партии" Игорь Фирсов.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.