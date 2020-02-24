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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре возле остановки общественного транспорта произошла стрельба, есть пострадавшие

По данным СМИ, патрульная полиция остановила два автомобиля Mercedes-Benz GL-класса. Позже к ним подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser, из которого открыли огонь.

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По данным СМИ, перестрелка произошла после того, как полиция остановила два автомобиля Mercedes-Benz GL-класса
По данным СМИ, перестрелка произошла после того, как полиция остановила два автомобиля Mercedes-Benz GL-класса
Фото: dp.informator.ua

24 февраля в Днепре произошла перестрелка, в результате которой есть пострадавшие, сообщает "Информатор"

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Титова.

По предварительным данным, патрульная полиция остановила два автомобиля Mercedes-Benz GL-класса. Позже к ним подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser с неизвестными, которые открыли огонь.

Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, в городе объявили оперативный план "Сирена". 

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает о трех пострадавших: у двух – ранения ног, у третьего – ранение шеи.

Но пресс-офицер областной полиции Анна Старчевская сказала "КП в Украине", что пострадавших двое.

"Было сделано несколько выстрелов, предварительно установлено, что из травматического оружия. В результате пострадало два человека", – сообщила она. 

На сайте Главного управления полиции в Днепропетровской области информации об инциденте пока нет. 

ВИДЕО
Очевидцы сняли момент перестрелки. Видео: Информатор Днепр / YouTube
Теги: полиция, Днепр, перестрелка, патрульная полиция
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