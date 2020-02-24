В Днепре возле остановки общественного транспорта произошла стрельба, есть пострадавшие

24 февраля в Днепре произошла перестрелка, в результате которой есть пострадавшие, сообщает "Информатор".
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Титова.
По предварительным данным, патрульная полиция остановила два автомобиля Mercedes-Benz GL-класса. Позже к ним подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser с неизвестными, которые открыли огонь.
Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, в городе объявили оперативный план "Сирена".
Издание со ссылкой на очевидцев сообщает о трех пострадавших: у двух – ранения ног, у третьего – ранение шеи.
Но пресс-офицер областной полиции Анна Старчевская сказала "КП в Украине", что пострадавших двое.
"Было сделано несколько выстрелов, предварительно установлено, что из травматического оружия. В результате пострадало два человека", – сообщила она.
На сайте Главного управления полиции в Днепропетровской области информации об инциденте пока нет.