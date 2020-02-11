Стрельба в Мукачево. Руководство полиции города отстранили от исполнения обязанностей

В отношении руководства Мукачевского отдела полиции проводится четыре служебных расследования, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло.

В результате стрельбы в Мукачево 7 февраля пострадало два человека Фото: zk.npu.gov.ua

В Мукачево Закарпатской области из-за стрельбы, которая произошла утром 7 февраля, от исполнения обязанностей отстранено руководство местной полиции. Об этом 11 февраля во время внеочередной сессии Закарпатского областного совета сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло, сообщает "Радіо Свобода".

"Один из руководителей ушел на пенсию, назначен новый исполняющий обязанности Мукачевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области, предыдущее руководство отстранено", – заявил он.

Канцидайло добавил, что в отношении руководства Мукачевского ГУНП проводится четыре служебных расследования.

По его словам, в рамках открытого уголовного производства по факту событий в Мукачево проведены обыски у подозреваемых, допрошено около 100 человек в качестве свидетелей.

На сессии облсовета депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой "принять неотложные меры, направленные на противодействие преступности". В обращении говорится также о помощи в повышении уровня общественной безопасности в регионе в целом и снижении остроты криминогенной ситуации в Мукачево в частности. Депутаты предлагают обеспечить постоянное патрулирование в городе патрульной полиции и принять срочные меры, направленные на эффективную борьбу с наркопреступностью в регионе.

Присутствующий на сессии прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк заявил, что основная причина событий, произошедших в Мукачево, – это качество работников правоохранительных органов. По его словам, следует провести проверку всех сотрудников полиции в Мукачево и Мукачевском районе, а также в Сваляве и Савеловском районе.

7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Поводом для обращения стала перестрелка, которая произошла утром 7 февраля. Два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

МВД усилило меры безопасности в регионе.

8 февраля в полиции сообщили, что в Закарпатской области были задержаны возможные члены вооруженной группировки. По данным сайта Mukachevo.net, группировка была задержана по делу о стрельбе, которая произошла в Мукачево 7 февраля.

Бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал спецоперацию полиции в Нижних Воротах спектаклем, а задержанных – "левыми пассажирами".

10 февраля суд арестовал двух человек, вероятно, причастных к перестрелке в Мукачево.