Горсовет Мукачево просит Зеленского ввести в город спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии

Утром 7 февраля в спальном районе Мукачево произошла перестрелка, два человека получили ранения. На экстренной сессии горсовета депутаты приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указали на "профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции".

Городской совет Мукачево Закарпатской области просит вмешательства президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Соответствующее обращение депутаты приняли на экстренной сессии, которая прошла 7 февраля, сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.

Поводом для обращения к президенту стала перестрелка, которая произошла утром 7 февраля. Два человека ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

"Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов", – заявили депутаты.

По их мнению, причиной проблем является бездействие местных органов правопорядка.

"Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные разборки, считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слаб, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей", – сказано в обращении.

Зеленского просят предоставить городу "неотложную правоохранительную помощь", предусматривающую "проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку".

Депутаты также требуют заменить руководство городского управления полиции.