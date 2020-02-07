Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Очевидцы сняли на видео перестрелку в Мукачево. Ранен человек из окружения экс-нардепа Ланьо

Мужчина в красной куртке открыл огонь по группе людей, среди которых находился Артур Пашкуляк, входящий в окружение бывшего депутата Верховной Рады Михаила Ланьо. Пашкуляк и его охранник в больнице. Инцидент произошел в Мукачево.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Полицейские собирают вещественные доказательства на месте перестрелки
Полицейские собирают вещественные доказательства на месте перестрелки
Фото: zk.npu.gov.ua

Утром 7 февраля в Мукачево Закарпатской области произошла перестрелка, два человека находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Национальной полиции.

Одному пострадавшему 24 года, другому – 40 лет, оба жители Мукачево, сообщили полицейские.

СМИ и соцсети разместили видеозапись перестрелки с двух ракурсов. Издание mukachevo.net показало в YouTube съемку из окна рядом стоящего здания. Очевидец снял мужчину в красной куртке, который вышел из-за забора и открыл огонь из винтовки, а затем из пистолета. Затем он выбросил оружие и скрылся.

ВИДЕО
Видео: Mukachevo Net / YouTube

На записи с другой точки видно, что огонь велся по внедорожнику. Рядом с машиной лежит человек, очевидно, раненый, его спутники стреляют в ответ. Видео разместил в Telegram закарпатский журналист Виталий Глагола.

"Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (прозвище Блюк). Сам Артур и его охранник получили ранения", – написал Глагола.

Он сообщил, что раненых перевезли в Ужгород, и поделился фотографиями Пашкуляка.

Ланьо был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов, входил во фракцию Партии регионов и в группу "Воля народа".

Zaxid.net напоминает, что Пашкуляк фигурировал в конфликте, который в июле 2015 года возник между окружением Ланьо и "Правым сектором". В перестрелке в Мукачево тогда погибли три человека.

Теги: перестрелка, раненые, Мукачево, Михаил Ланьо, охранник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Итог один". Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал судьбу артистов из "Иванушек International"
"Итог один". Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал судьбу артистов из "Иванушек International"
Новой пассией Остапчука может быть "танцующий нотариус" СМИ
Новой пассией Остапчука может быть "танцующий нотариус" – СМИ
"Путешествуем по миру, пользуясь возможностями, предоставленным нам трудом и настойчивостью Порошенко". Ирина Луценко показала внучку и снимки отдыха с мужем
"Путешествуем по миру, пользуясь возможностями, предоставленным нам трудом и настойчивостью Порошенко". Ирина Луценко показала внучку и снимки отдыха с мужем
"Лучше до старости не доживать". Юмористка Дубовицкая назвала размер своей пенсии
"Лучше до старости не доживать". Юмористка Дубовицкая назвала размер своей пенсии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS