Очевидцы сняли на видео перестрелку в Мукачево. Ранен человек из окружения экс-нардепа Ланьо

Мужчина в красной куртке открыл огонь по группе людей, среди которых находился Артур Пашкуляк, входящий в окружение бывшего депутата Верховной Рады Михаила Ланьо. Пашкуляк и его охранник в больнице. Инцидент произошел в Мукачево.

Утром 7 февраля в Мукачево Закарпатской области произошла перестрелка, два человека находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Национальной полиции.

Одному пострадавшему 24 года, другому – 40 лет, оба жители Мукачево, сообщили полицейские.

СМИ и соцсети разместили видеозапись перестрелки с двух ракурсов. Издание mukachevo.net показало в YouTube съемку из окна рядом стоящего здания. Очевидец снял мужчину в красной куртке, который вышел из-за забора и открыл огонь из винтовки, а затем из пистолета. Затем он выбросил оружие и скрылся.

ВИДЕО

Видео: Mukachevo Net / YouTube

На записи с другой точки видно, что огонь велся по внедорожнику. Рядом с машиной лежит человек, очевидно, раненый, его спутники стреляют в ответ. Видео разместил в Telegram закарпатский журналист Виталий Глагола.

"Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (прозвище Блюк). Сам Артур и его охранник получили ранения", – написал Глагола.

Он сообщил, что раненых перевезли в Ужгород, и поделился фотографиями Пашкуляка.

Ланьо был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов, входил во фракцию Партии регионов и в группу "Воля народа".

Zaxid.net напоминает, что Пашкуляк фигурировал в конфликте, который в июле 2015 года возник между окружением Ланьо и "Правым сектором". В перестрелке в Мукачево тогда погибли три человека.