В Мукачево патрульные остановили авто и избили пассажиров – ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции в Закарпатской области. Об этом 6 февраля проинформировала пресс-служба ГБР.
По версии правоохранителей, 7 января и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой патрулировали в Мукачево и остановили автомобиль Citroen, в котором находилось три пассажира.
"Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через пять минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", – рассказали в пресс-центре.
Всех троих патрульных отстранили от службы, добавили в ГБР.