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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мукачево патрульные остановили авто и избили пассажиров – ГБР

В Закарпатской области трое патрульных полицейских били ногами пассажира автомобиля Citroen, один из них ударил ногой в живот жену пострадавшего, заявили в Государственном бюро расследований.

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Патрульных отстранили от службы
Патрульных отстранили от службы
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции в Закарпатской области. Об этом 6 февраля проинформировала пресс-служба ГБР.

По версии правоохранителей, 7 января и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой патрулировали в Мукачево и остановили автомобиль Citroen, в котором находилось три пассажира.

"Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через пять минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", – рассказали в пресс-центре.

Всех троих патрульных отстранили от службы, добавили в ГБР.

Теги: автомобили, полиция, Мукачево, правоохранители, расследование, Закарпатская область, насилие, избиение, ГБР
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