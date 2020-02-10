Клуб читателей
ГОРДОН
 
Геннадий Москаль
Геннадий Москаль

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, генерал-лейтенант милиции.


все материалы автора

Не знаю, кто стоит за перестрелкой в Мукачево, но задержанные – это левые пассажиры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В Мукачево имеем спектакль.

Я не знаю, кто за этим стоит, но я знаю, что киллеров так не ловят. Киллеров ловят не с барабанами с Нацгвардией, КОРДами и бронетранспортерами, а ловят в тишине. Ловят профессиональные, специально обученные работники, которых сегодня, к сожалению, в Министерстве внутренних дел нет.

Поэтому вот такой имеем спектакль. Почитайте сводки. По всей Украине такие расстрелы происходят почти каждый день. Но такой реакции на них нет нигде. Надо раскрывать. Только кто это будет раскрывать?

Что касается задержанных, то это левые пассажиры. Если их послали в Мукачево, то что они делали в Воловецком районе на границе с Львовской областью?

Там скоро пройдут местные выборы. Поэтому местная власть развернула бурную деятельность, обратилась в МВД, к президенту, не знаю, к кому. И было организовано шоу. Это шоу нужно местной власти, чтобы показать, как здорово она наводит порядок. А то, что не будет никакого результата, это мало кого интересует.

Этот регион сложный, и надо к нему подходить с умом – и в раскрытии преступлений, и в других проблемах, экономических, социальных, языковых и тому подобных.

Но каких-то сепаратистских движений я в этом регионе не допускаю. Это все придумано. В Украине были и есть люди, которые привыкли постоянно с чем-то бороться. Если не с чем бороться, значит, надо что-то придумать. А победить или не победить в этой борьбе – это уже тоже никого не интересует.

Главное – процесс борьбы. С пятой колонной, с сепаратистами, с венгерскими и румынскими паспортами. А то, что Россия почти дооформила Луганскую и Донецкую области, это никого не интересует.

Источник: obozrevatel.com

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: МВД, Геннадий Москаль, перестрелка, Мукачево
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести G
Елена ПОСКАННАЯ
Оскар 2020. Текстовая трансляция
Оскар 2020. Текстовая трансляция G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает? G
Светлана СИВОВНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS