Не знаю, кто стоит за перестрелкой в Мукачево, но задержанные – это левые пассажиры

В Мукачево имеем спектакль.

Я не знаю, кто за этим стоит, но я знаю, что киллеров так не ловят. Киллеров ловят не с барабанами с Нацгвардией, КОРДами и бронетранспортерами, а ловят в тишине. Ловят профессиональные, специально обученные работники, которых сегодня, к сожалению, в Министерстве внутренних дел нет.

Поэтому вот такой имеем спектакль. Почитайте сводки. По всей Украине такие расстрелы происходят почти каждый день. Но такой реакции на них нет нигде. Надо раскрывать. Только кто это будет раскрывать?

Что касается задержанных, то это левые пассажиры. Если их послали в Мукачево, то что они делали в Воловецком районе на границе с Львовской областью?

Там скоро пройдут местные выборы. Поэтому местная власть развернула бурную деятельность, обратилась в МВД, к президенту, не знаю, к кому. И было организовано шоу. Это шоу нужно местной власти, чтобы показать, как здорово она наводит порядок. А то, что не будет никакого результата, это мало кого интересует.

Этот регион сложный, и надо к нему подходить с умом – и в раскрытии преступлений, и в других проблемах, экономических, социальных, языковых и тому подобных.

Но каких-то сепаратистских движений я в этом регионе не допускаю. Это все придумано. В Украине были и есть люди, которые привыкли постоянно с чем-то бороться. Если не с чем бороться, значит, надо что-то придумать. А победить или не победить в этой борьбе – это уже тоже никого не интересует.

Главное – процесс борьбы. С пятой колонной, с сепаратистами, с венгерскими и румынскими паспортами. А то, что Россия почти дооформила Луганскую и Донецкую области, это никого не интересует.

Источник: obozrevatel.com

Опубликовано с личного разрешения автора