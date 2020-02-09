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После перестрелки в Мукачево полиция и Нацгвардия будут круглосуточно патрулировать город

Сотрудники полиции и нацгвардейцы будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево Закарпатской области для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе, сообщили в Нацгвардии.

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Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна
Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна
Фото: ngu.gov.ua

С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево. Об этом проинформировала пресс-служба Нацгвардии.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины", – заявили в пресс-службе.

Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2-й Галицкой бригады.

7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Поводом для обращения стала перестрелка, которая произошла утром 7 февраля. Два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

8 февраля в полиции сообщили, что в Закарпатской области были задержаны возможные члены вооруженной группировки. По данным сайта Mukachevo.net, группировка была задержана по делу о стрельбе, которая произошла в Мукачево 7 февраля.

Теги: Украина, стрельба, полиция, перестрелка, Мукачево, военнослужащий
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