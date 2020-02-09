В Закарпатской области задержали членов и лидера преступной группировки, которые хотели контролировать регион – полиция

При задержании в Закарпатской области группа людей оказывала вооруженное сопротивление правоохранителям, сообщили в полиции. По данным сайта Mukachevo.net, группировка была задержана по делу о стрельбе, которая произошла в Мукачево Закарпатской области 7 февраля.

В Закарпатской области вечером 8 февраля были задержаны возможные члены вооруженной группировки. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба областной полиции.

"[Правоохранители] провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. В селе Нижние Ворота задержаны лидер и члены группировки. По информации правоохранителей, участники группировки были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области. При задержании лица, находящиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия", – говорится в сообщении.

Семь человек были задержаны, во время операции никто не пострадал.

В полиции отметили, что лидер группировки ехал на бронированном авто.

С места происшествия изъяли транспортные средства и оружие. Решается вопрос открытия уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

По данным сайта Mukachevo.net, группировка была задержана по делу о стрельбе, которая произошла в Мукачево Закарпатской области 7 февраля. В результате этой перестрелки два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Депутаты требовали заменить руководство городского управления полиции. МВД усилило меры безопасности в городе.