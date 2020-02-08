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В Мукачево усилили меры безопасности – МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков "разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией" в Мукачево Закарпатской области и отдал приказ усилить меры безопасности, заявили в МВД Украины.

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В Мукачево 7 февраля произошла перестрелка
В Мукачево 7 февраля произошла перестрелка
Фото: mvs.gov.ua

В Мукачево Закарпатской области усилили меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 7 февраля.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлекли оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Поводом для обращения стала перестрелка, которая произошла утром 7 февраля. Два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

"Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов", – заявили депутаты.

Они требовали заменить руководство городского управления полиции.

Теги: МВД, Арсен Аваков, Мукачево, Закарпатская область
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