Суд арестовал двух человек, вероятно причастных к перестрелке в Мукачево

Игоря Смоляра и Евгения Дребитко, которые были задержаны в ходе полицейской спецоперации, Ужгородский горрайонный суд отправил под стражу с возможностью выхода под залог.

Смоляра (слева) и Дребитко проверяют на причастность к событиям в Мукачево Фото: Віталій Глагола (official) / Telegram

Ужгородский горрайонный суд 10 февраля удовлетворил ходатайство следователя и избрал двум предполагаемым участникам преступной группировки меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

41-летний житель Мукачево Закарпатской области и 40-летний житель Винницкой области оказывали сопротивление полицейским, проводившим спецоперацию в поселке Нижние Ворота 8 февраля, утверждается в сообщении.

Mukachevo.net указывает фамилии арестованных: Игорь Смоляр и Евгений Дребитко. Для первого судья предусмотрела возможность внесения залога в размере 315 300 грн, для второго – 315 315 грн.

Полицейский рейд проводился в рамках расследования перестрелки, которая произошла в спальном районе Мукачево 7 февраля. Два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Депутаты требовали заменить руководство городского управления полиции. МВД усилило меры безопасности в регионе.

Бывший глава Закарпатской ОГА назвал спецоперацию полиции в Нижних Воротах спектаклем, а задержанных – "левыми пассажирами".