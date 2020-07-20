Разумков: Говорить, что мы прошли худшую точку экономического падения, пока рано

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что летом в украинской экономике наметились положительные тенденции, но говорить о выходе из экономического кризиса пока не приходится.

Разумков: Кризис, с которым мы столкнулись, можно сравнивать только с экономическими проблемами после Второй мировой войны Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что экономика Украины еще не прошла худшую точку падения из-за пандемии коронавируса. Такое мнение он высказал на итоговой пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина сегодня живет в реалиях, как и весь мир. Пандемия внесла свои ограничения, которые мы видим в мировой экономике и экономике нашего государства. Согласно прогнозам, если я не ошибаюсь, в еврозоне в 2020 году предполагается спад экономики почти на 9%, в следующем году – рост только на 6%... Это приводит к тому, что меняются приоритеты для каждого государства. Главным изменением является переориентация на внутренних производителей, продвижение собственной экономики", – сказал Разумков.

В Украине, отметил он, в летние месяцы наметилась положительная динамика.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, то в течение последних двух месяцев мы видим положительный тренд. Если к июню бюджет был выполнен на 88%, то сейчас видим 92%. Это показывает, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, пока, мягко говоря, рано. Экономический кризис, с которым мы столкнулись, можно сравнивать только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. К сожалению, говорить, что мы прошли худшую точку, думаю, пока что рано", – отметил спикер.

В соответствии с данными Министерства развития экономики Украины, за первые пять месяцев 2020 года ВВП страны упал на 5,9%. По прогнозам правительства, ВВП Украины по итогам года упадет на 4,8%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, прогнозируют в МВФ.

В начале июля министр финансов Сергей Марченко заявил, что промышленное производство и экономика Украины начали восстанавливаться. "Есть основания полагать, что мы выходим из кризиса", – сказал он.