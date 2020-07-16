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Глава МВФ сообщила о возобновлении экономической активности

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, остается "исключительно высокой" и вторая волна COVID-19 может снова обрушить экономику.

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Георгиева: Вторая глобальная волна коронавируса может привести к дальнейшим сбоям в экономической деятельности
Георгиева: Вторая глобальная волна коронавируса может привести к дальнейшим сбоям в экономической деятельности
Фото: EPA

Мировая экономика начала восстанавливаться после рекордного падения в начале года из-за пандемии коронавируса, однако риски сохраняются. Такое мнение в блоге высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"В прошлом месяце МВФ сообщил об ухудшении экономических перспектив и спрогнозировал сокращение мирового роста на 4,9% в этом году. Некоторые хорошие новости заключаются в том, что глобальная экономическая активность, беспрецедентный спад которой фиксировался в начале этого года, начала постепенно восстанавливаться. Ожидается, что частичное восстановление продолжится в 2021 году", – отметила Георгиева.

По ее словам, мировые государства направили на поддержку экономики около $11 трлн.

Тем не менее Георгиева подчеркивает, что опасность еще не миновала. "Вторая глобальная волна [коронавируса] может привести к дальнейшим сбоям в экономической деятельности. Другие риски включают оценку активов, неустойчивые цены на сырьевые товары, растущий протекционизм и политическую нестабильность. С другой стороны, прорыв в области вакцин и методов лечения могут поднять доверие и повысить экономическую активность. Эти альтернативные сценарии указывают, что неопределенность остается исключительно высокой", – добавила глава МВФ.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,55 млн, из них более 7,55 млн вылечились, около 585 тыс. умерли.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Теги: МВФ, экономика, кризис, Кристалина Георгиева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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