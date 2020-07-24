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ДЕНЬГИ

С начала недели НБУ продал на валютном рынке почти $350 млн. Это вдвое больше, чем за предыдущие три месяца

Национальный банк Украины вышел на межбанк для продажи валюты второй раз за последний месяц. С середины апреля НБУ только выкупал валюту.

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Нацбанк после смены руководства продал почти $350 млн на межбанке
Нацбанк после смены руководства продал почти $350 млн на межбанке
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С 20-го по 24 июля Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $347,8 млн. Об этом свидетельствуют данные (.xls) о результатах валютных интервенций регулятора.

Таким образом, НБУ впервые вышел на межбанк после смены руководства и во второй раз с середины апреля текущего года. До этого Нацбанк выкупил $150 млн в начале июля, чтобы сгладить колебания курса национальной валюты после того, как Яков Смолий объявил об отставке с поста председателя НБУ.

С 13 апреля Нацбанк выходил на межбанк только для выкупа валюты.

В целом с начала года Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $3,97 млрд и продал $3,29 млрд.

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. Сегодня Зеленский представил Шевченко коллективу НБУ.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Теги: Украина, валюта, НБУ, межбанк, Нацбанк, курс доллара, курс гривны
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