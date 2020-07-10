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В ООН заявили, что миру грозит потепление на 1,5 градуса в ближайшие пять лет

Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что вероятность повышения среднегодовых глобальных температур между 2020 и 2024 годами составляет 20%.

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Арктика в этом году нагреется сильнее других частей Земли
Арктика в этом году нагреется сильнее других частей Земли
Фото: ЕРА

Во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что в ближайшие пять лет возрастет вероятность того, что глобальные температуры повысятся более чем на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным периодом. 

В организации оценивают в 20% вероятность того, что этот порог будет преодолен до 2024 года.

Сообщается, что в данный момент средняя температура на Земле уже на 1 °С выше доиндустриального периода. Последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

"Новое исследование показывает огромную проблему, которую предстоит решить для достижения цели Парижского соглашения об изменении климата. Она заключается в том, чтобы обеспечить глобальное повышение температуры в этом столетии значительно ниже, чем на 2 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем, и предпринять усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 °С", – сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он отметил, что замедление промышленного производства на фоне пандемии коронавируса не заменит устойчивых и скоординированных действий в области климата. Из-за большой продолжительности жизни CO2 в атмосфере, снижение выбросов в этом году не приведет к снижению концентрации CO2 в атмосфере, глобальная температура будет расти и дальше.

Таалас добавил, что неспособность людей справиться с изменением климата может угрожать благосостоянию  человечества, экосистемам и экономике на протяжении веков.

Ученые утверждают, что в этом году в Арктике, вероятно, среднегодовая температура будет в два раза выше, чем в среднем в мире, наименьшее изменение температуры ожидается в тропиках и в средних широтах южного полушария.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Индия. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Теги: ООН, климат, ученые, планета, исследование, глобальное потепление, метеорология, Парижское соглашение, температура
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