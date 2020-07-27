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На Шпицбергене зафиксировали температурный рекорд

Средняя температура воздуха на Шпицбергене в июле не превышает +8 °C. До настоящего времени столбик термометра поднимался выше +20 °C в 1979 году, когда на архипелаге была зафиксирована температура +21,3 °С. 25 июля этот рекорд был побит.

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Волна тепла, которая накрыла Шпицберген, уйдет сегодня
Волна тепла, которая накрыла Шпицберген, уйдет сегодня
Фото: ЕРА

На архипелаге Шпицберген 25 июля была зафиксирована рекордная температура за всю историю наблюдений – +21,7 °C. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на метеорологический институт Норвегии.

Два дня подряд температура воздуха там превышала +21 °C, а вечером в субботу поднялась до рекордной, обновив предыдущий рекорд 1979 года на 0,5 °C.

Архипелаг находится на расстоянии 1000 км от Северного полюса. Июль является самым жарким месяцем в Арктике, однако в это время температура обычно не превышает +8 °C. Волна тепла, которая накрыла Шпицберген, уйдет сегодня, пишет агентство.

Согласно научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в остальной части планеты. В недавнем отчете "Климат Шпицбергена в 2100 году" говорится, что средние температуры на архипелаге между 2070-м и 2100 годами поднимутся на 7–10 °C.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Индия. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году страна официально уведомила о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Теги: климат, Норвегия, Арктика, потепление, глобальное потепление, метеорология, Парижское соглашение, температура, Шпицберген
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