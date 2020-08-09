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В Украине около 1200 новых случаев COVID-19

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов, выздоровело 43 972 человека.

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Продолжают болеть более 35 тыс. украинцев
Продолжают болеть более 35 тыс. украинцев
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1199 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это наименьший показатель за последние пять дней. Накануне было подтверждено 1489 случаев инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом (18 – за последние сутки), выздоровело 43 972 человека (+317). Продолжают болеть 35 080 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 2974;
  • Волынская область – 4282;
  • Днепропетровская область – 1547;
  • Донецкая область – 975;
  • Житомирская область – 2131;
  • Закарпатская область – 5765;
  • Запорожская область – 937;
  • Ивано-Франковская область – 5676;
  • Киев – 9498;
  • Киевская область – 4176;
  • Кировоградская область – 721;
  • Луганская область – 153;
  • Львовская область – 10 851;
  • Николаевская область – 705;
  • Одесская область – 4165;
  • Полтавская область – 494;
  • Ровенская область – 6840;
  • Сумская область – 668;
  • Тернопольская область – 3289;
  • Харьковская область – 4784;
  • Херсонская область – 267;
  • Хмельницкая область – 1346;
  • Черкасская область – 1022;
  • Черновицкая область – 6669;
  • Черниговская область – 1014.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (125), Ивано-Франковской (124) и Харьковской (123) областях. Меньше всего – в Луганской области (один случай). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек. От COVID-19 умер 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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