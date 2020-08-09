В Украине около 1200 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1199 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это наименьший показатель за последние пять дней. Накануне было подтверждено 1489 случаев инфицирования.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом (18 – за последние сутки), выздоровело 43 972 человека (+317). Продолжают болеть 35 080 украинцев.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (125), Ивано-Франковской (124) и Харьковской (123) областях. Меньше всего – в Луганской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек. От COVID-19 умер 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.