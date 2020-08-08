В Украине снова почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1489 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Накануне было подтверждено 1453 случая инфицирования.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750. Умерли 1879 пациентов с коронавирусом (27 за последние сутки), выздоровели 43 655 человек (+600).
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (200), в Одесской (165) и Львовской (154) областях. Меньше всего – в Полтавской области (два случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 8 августа коронавирусом в мире заразилось 19,37 млн человек, из них скончались 721,3 тыс., выздоровели 11,73 млн.