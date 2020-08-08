В Украине снова почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине приблизилось к 80 тыс.

В Украине пятый день подряд – более 1 тыс. новых случаев коронавируса в сутки Фото: EPA

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1489 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Накануне было подтверждено 1453 случая инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750. Умерли 1879 пациентов с коронавирусом (27 за последние сутки), выздоровели 43 655 человек (+600).

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2955;

Волынская область – 4226;

Днепропетровская область – 1525;

Донецкая область – 965;

Житомирская область – 2101;

Закарпатская область – 5697;

Запорожская область – 919;

Ивано-Франковская область – 5552;

Киев – 9378;

Киевская область – 4128;

Кировоградская область – 718;

Луганская область – 152;

Львовская область – 10 726;

Николаевская область – 696;

Одесская область – 4069;

Полтавская область – 491;

Ровенская область – 6747;

Сумская область – 653;

Тернопольская область – 3257;

Харьковская область – 4661;

Херсонская область – 259;

Хмельницкая область – 1323;

Черкасская область – 996;

Черновицкая область – 6565;

Черниговская область – 991.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (200), в Одесской (165) и Львовской (154) областях. Меньше всего – в Полтавской области (два случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 8 августа коронавирусом в мире заразилось 19,37 млн человек, из них скончались 721,3 тыс., выздоровели 11,73 млн.