Степанов объяснил включение Харькова в "красную" зону "технической ошибкой"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сотрудник Центра общественного здоровья Минздрава ошибочно опубликовал результаты некоего моделирования.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Харьков был отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса по ошибке. Об этом он сказал вечером 7 августа после заседания государственной комиссии по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Брифинг транслировался на странице Кабмина в YouTube.

"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на [сайте] Центра общественного здоровья. Это сугубо техническая ошибка одного из работников, который, делая те или иные моделирования, сделал эту ошибку, и эта информация сначала оказалась на ресурсах ЦОЗ, а потом уже была распространена журналистами как якобы официальная информация", – посетовал министр.

Он призвал журналистов пользоваться только официальными данными. Как отличать опубликованные на сайте ЦОЗ правдивые данные от ошибочных, Степанов не объяснил.

Министр не уточнил, о каком регионе идет речь, но, по всей видимости, – о Харькове. Сегодня СМИ (в частности, "Украинская правда") обратили внимание, что на интерактивной карте Центра общественного здоровья Тернополь переместился из "красной" зоны эпидемической опасности в "зеленую", а Харьков, где в последние несколько дней существенно вырос уровень заболеваемости, – из "зеленой" в "красную". Впоследствии карта вернулась к исходному состоянию: Харьков – в "зеленой" зоне, Тернополь – в "красной".

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

К "красной" зоне были отнесены города Луцк и Тернополь, а также часть Черновицкой области. 7 августа Степанов объявил, что Луцк будет отнесен к "оранжевой" зоне, Тернополь – к "желтой".