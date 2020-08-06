Степанов рассказал, будут ли в Украине закрывать храмы на карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что закрывать храмы не будут, но во время богослужений нужно лучше следить за выполнением противоэпидемических правил.

Церкви во время карантина не закроют Фото: depositphotos.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во Львове 6 августа сказал, что Минздрав не намерен запрещать посещение церквей во время адаптивного карантина. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Степанов отметил, что во время богослужений нужно лучше следить за выполнением противоэпидемических правил.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Это уже кто-то что-то самостоятельно придумал... Я сам, в частности, являюсь человеком, который ходит в церковь. Иногда я наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлены [по соблюдению карантина]. Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить", – отметил Степанов.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.