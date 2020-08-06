COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались, 41 527 выздоровели. За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек, что тоже является антирекордом для Украины.

Наибольшее число заболевших – во Львовской области и в Киеве Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии COVID-19, накануне был также зафиксирован рекорд – 1271 новый инфицированный.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались (+31 человек за последние сутки), 41 527 выздоровели (+997 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 493 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2898;

Волынская область – 4197;

Днепропетровская область – 1492;

Донецкая область – 941;

Житомирская область – 2036;

Закарпатская область – 5539;

Запорожская область – 890;

Ивано-Франковская область – 5295;

Киев – 8992;

Киевская область – 3980;

Кировоградская область – 713;

Луганская область – 135;

Львовская область – 10 420;

Николаевская область – 666;

Одесская область – 3748;

Полтавская область – 477;

Ровенская область – 6538;

Сумская область – 594;

Тернопольская область – 3177;

Харьковская область – 4381;

Херсонская область – 242;

Хмельницкая область – 1257;

Черкасская область – 969;

Черновицкая область – 6383;

Черниговская область – 937.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142).

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Луганской области

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 6 августа коронавирусом в мире заразилось 18 752 917 человек. Жертвами COVID-19 стал 706 761 человек, выздоровело 11 308 298 человек.