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COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались, 41 527 выздоровели. За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек, что тоже является антирекордом для Украины.

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Наибольшее число заболевших во Львовской области и в Киеве
Наибольшее число заболевших – во Львовской области и в Киеве
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии COVID-19, накануне был также зафиксирован рекорд – 1271 новый инфицированный.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались (+31 человек за последние сутки), 41 527 выздоровели (+997 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 493 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 2898;
  • Волынская область – 4197;
  • Днепропетровская область – 1492;
  • Донецкая область – 941;
  • Житомирская область – 2036;
  • Закарпатская область – 5539;
  • Запорожская область – 890;
  • Ивано-Франковская область – 5295;
  • Киев – 8992;
  • Киевская область – 3980;
  • Кировоградская область – 713;
  • Луганская область – 135;
  • Львовская область – 10 420;
  • Николаевская область – 666;
  • Одесская область – 3748;
  • Полтавская область – 477;
  • Ровенская область – 6538;
  • Сумская область – 594;
  • Тернопольская область – 3177;
  • Харьковская область – 4381;
  • Херсонская область – 242;
  • Хмельницкая область – 1257;
  • Черкасская область – 969;
  • Черновицкая область – 6383;
  • Черниговская область – 937.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142). 

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Луганской области

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 6 августа коронавирусом в мире заразилось 18 752 917 человек. Жертвами COVID-19 стал 706 761 человек, выздоровело 11 308 298 человек.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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