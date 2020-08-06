COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии COVID-19, накануне был также зафиксирован рекорд – 1271 новый инфицированный.
Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались (+31 человек за последние сутки), 41 527 выздоровели (+997 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 493 человека.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142).
Ни одного нового случая не зарегистрировано в Луганской области
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 6 августа коронавирусом в мире заразилось 18 752 917 человек. Жертвами COVID-19 стал 706 761 человек, выздоровело 11 308 298 человек.