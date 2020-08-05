Суточное количество заболевших COVID-19 в Украине может увеличиться до 1680 человек – Нацакадемия наук

Больше всего больных COVID-19, по мнению вице-президента Нацкадемии наук Украины Анатолия Загороднего, будут фиксировать на западе страны (во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях) и в Киеве.

К 11 августа количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки может увеличиться до 1680 человек. Об этом "Обозревателю" заявил вице-президент Национальной академии наук, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

"Статистика по Украине за последнюю неделю демонстрирует устойчивый рост. Среди регионов с высоким уровнем пораженности быстрые темпы распространения эпидемии в Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Эпидемия разворачивается", – подчеркнул специалист.

Он также подчеркнул, что до следующего вторника, 11 августа, количество новых инфицированных в сутки будет колебаться в пределах 1092–1680 при среднем значении 1380.

Больше всего больных, по мнению Загороднего, будут фиксировать на западе страны: во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Киеве. На этой неделе к ним присоединится еще и Харьковская область.

Он отметил, что дольше всего больные выздоравливают в Киеве, в среднем по 36 дней, а быстрее – в Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областях – по 15. При этом период выздоровления почти не зависит от того, был ли больной госпитализирован или находился в самоизоляции.

По его словам, в целом, летальность болезни продолжила незначительное снижение, а динамика среднего возраста умерших не проявляет однозначных тенденций.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).