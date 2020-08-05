В Украине зафиксирован новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии COVID-19 (до этого наибольшее количество подтвержденных за день случаев было зарегистрировано 1 августа – 1172).
Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914). Таким образом, с учетом выздоровевших и умерших в Украине продолжают болеть 32 175 человек.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (156) и Харьковской (146) областях, а также в Киеве (150).
Ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской области
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 5 августа коронавирусом в мире заразилось 18,5 млн человек, жертвами COVID-19 стали 700,6 тыс. человек, выздоровели более 11 млн.