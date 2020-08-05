В Украине зафиксирован новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 75 тыс.

За последние сутки выздоровели более 900 украинцев Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии COVID-19 (до этого наибольшее количество подтвержденных за день случаев было зарегистрировано 1 августа – 1172).

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914). Таким образом, с учетом выздоровевших и умерших в Украине продолжают болеть 32 175 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2880;

Волынская область – 4064;

Днепропетровская область – 1474;

Донецкая область – 926;

Житомирская область – 2009;

Закарпатская область – 5462;

Запорожская область – 871;

Ивано-Франковская область – 5168;

Киев – 8812;

Киевская область – 3942;

Кировоградская область – 711;

Луганская область – 135;

Львовская область – 10 223;

Николаевская область – 658;

Одесская область – 3638;

Полтавская область – 472;

Ровенская область – 6442;

Сумская область – 570;

Тернопольская область – 3149;

Харьковская область – 4239;

Херсонская область – 236;

Хмельницкая область – 1232;

Черкасская область – 959;

Черновицкая область – 6298;

Черниговская область – 920.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (156) и Харьковской (146) областях, а также в Киеве (150).

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской области

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 5 августа коронавирусом в мире заразилось 18,5 млн человек, жертвами COVID-19 стали 700,6 тыс. человек, выздоровели более 11 млн.