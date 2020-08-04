Норвегия запретила высадку пассажиров крупных круизных лайнеров в своих портах

Заходить в порты Норвегии две недели не смогут круизные корабли с более чем 100 людьми на борту, сообщил министр здравоохранения страны Бент Хейе.

Норвегия на две недели запретила высадку пассажиров крупных круизных лайнеров в своих портах. Об этом 3 августа сообщил министр здравоохранения страны Бент Хейе, пишет Nettravisen.

Решение было принято на фоне вспышки коронавируса на круизном лайнере Roald Amundsen компании Hurtigruten. По состоянию на 3 августа было подтверждено 39 случаев заболевания COVID-19 на корабле (заразились 34 члена экипажа и пять пассажиров).

Заходить в порты страны не смогут круизные корабли с более чем 100 людьми на борту. При этом на паромы ограничения не распространяются.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек, выздоровело 10 865 548 заболевших. В Норвегии заболело 9348 человек, умерло 256.