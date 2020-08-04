Число жертв COVID-19 в мире превысило 690 тыс.

От коронавирусной болезни COVID-19 в мире выздоровели почти 11 млн человек.

США, Бразилия и Индия остаются лидерами по масштабам распространения вируса Фото: ЕРА

К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека (+205 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек.

В США число инфицированных достигло 4 713 500, умерло 155 402, излечилось 1 513 446 человек.

В Бразилии заболело 2 750 318 человек, 94 665 умерших и 2 098 976 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже 1 803 695 человек, 38 135 умерли, 1 186 203 выздоровели.

Далее следует Россия – 854 641 инфицированный, 14 183 умерших и 652 372 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 516 862 человека, умерло, согласно официальной статистике, 8539.

В Мексике и Перу число инфицированных превысило 400 тыс. человек (при этом Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 48 012), в Чили, Иране и Колумбии – 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 3 августа общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 73 158, 1738 человек скончались, 39 876 пациентов выздоровели. Продолжает болеть 31 544 человека.