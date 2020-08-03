Чехию разделили на четыре карантинные зоны

Министерство здравоохранения Чехии представило "карту-семафор", на которой регионы обозначены четырьмя цветами в зависимости от риска распространения COVID-19. Пока что ни один регион не отнесен к "желтой" либо "красной" зоне.

В Чехии сейчас есть только "белые" и "зеленые" районы Фото: ЕРА

Территория Чехии поделена на четыре карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом 3 августа сообщило министерство здравоохранения страны, пишет iRozhlas.

Для оценки опасности распространения COVID-19 используется 25 критериев. "Карта-семафор" будет обновляться каждую неделю, сказала главный гигиенист страны Ярмила Ражова.

Пока что в стране нет "желтых" и "красных" регионов – только "белые" и "зеленые", отметил в Twitter министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, раздел на зоны – это система раннего предупреждения об эпидопасности.

"Белый цвет означает нулевой или незначительный риск, зеленый – возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет предупреждает о начале передачи в сообществе, а красный – увеличение или постоянную передачу инфекции", – пояснил Войтех.

Semafor je rozd * len na 4 stupn * podle barvy. Bílá barva znamená nulové * i zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního p * enosu v * R, * lutá znamená po * ínající komunitní p * enos a * ervená nar * stající anebo p * etrvávající komunitní p * enos v * R. — Adam Vojt * ch (@adamvojtechano) August 3, 2020

Сейчас в Чехии насчитывается 4788 активных случаев COVID-19. С начала эпидемии заразилось 16 880 человек, умерло 386.