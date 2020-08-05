Число умерших от коронавируса достигло 700 тыс. человек

К утру 5 августа в мире было подтверждено почти 18,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В мире продолжают болеть COVID-19 около 7 млн человек Фото: EPA

Количество связанных с коронавирусом смертей в мире достигло 700 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Так, на момент публикации новости число умерших составляло 699 575 человек. Больше всего жертв пандемии зарегистрировано в США (159 782), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 295), Индии (38 938), Италии (36 171) и Франции (30 297).

От 10 до 30 тыс. связанных с COVID-19 смертей подтверждено в Испании, Перу, Иране, России и Колумбии.

Всего в мире к 5 августа было подтверждено 18,48 млн случаев инфицирования коронавирусом. В пятерку наиболее пострадавших от эпидемии стран входят США (4,77 млн), Бразилия (2,8 млн), Индия (1,86 млн), Россия (859,76 тыс.) и ЮАР (521,31 тыс.).

Свыше 100 тыс. случаев заражения подтверждено также в Мексике, Перу, Чили, Колумбии, Иране, Великобритании, Испании, Саудовской Аравии, Пакистане, Италии, Бангладеш, Турции, Франции, Аргентине, Германии, Ираке, Канаде, Индонезии, Филиппинах и Катаре.

Количество выздоровевших от инфекции превысило 11 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.