Реальное число зараженных коронавирусом в Италии может быть в разы больше – исследование

Количество заразившихся коронавирусом в Италии может превышать в шесть раз официальные данные. Антитела на коронавирус имеют в крови 1,5 млн итальянцев, или примерно 2,5% населения страны.

Реальное число заразившихся коронавирусом в Италии может быть в шесть раз больше официальных данных. Об этом сообщается в исследовании, проведенном министерством здравоохранения и Национальным статистическим ведомством Италии Istat.

По результатам исследования, антитела на коронавирус имеют в крови 1,5 млн итальянцев, или примерно 2,5% населения страны.

"Благодаря работе Istat и Красного Креста, а также 65 тыс. итальянцев мы представили данные исследования серопревалентности. Согласно исследованию, 2,5% итальянцев вступили в контакт с вирусом. Эти и другие данные подтверждают, что меры предосторожности и сдерживания, принятые правительством, и правильное поведение граждан ограничили распространение инфекции", – цитирует пресс-служба минздрава министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

В минздраве Италии посчитали, что 1,48 млн человек – это 2,5% всего населения страны. Полученные результаты основаны на 65 тыс. анализов крови, которые проводились в период с конца мая до середины июля представителями Красного Креста в Италии.