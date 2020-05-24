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Италия сообщила о 50 умерших от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 531 человека.

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В Италии от коронавируса вылечились более 140 тыс. человек
В Италии от коронавируса вылечились более 140 тыс. человек
Фото: EPA

За последние 24 часа в Италии от коронавируса скончались 50 человек, на 69 меньше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, опубликованные 24 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 785 человек. При этом La Repubblica отмечает, что данные о количестве умерших за прошедший день пока не передали власти Ломбардии, самого пострадавшего региона Италии, поэтому число скончавшихся, вероятно, вырастет.

За последние сутки вылечилось 1639 пациентов, общее число выздоровевших достигло 140 479.

Продолжает болеть 56 594 человека (-1158). В терапевтических отделениях лечение проходит 8613 пациентов (-82), в отделениях интенсивной терапии – 553 (-19). Еще 47 428 человек лечатся в домашних условиях (-1057).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 229 858 (+531).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.

Теги: Италия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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