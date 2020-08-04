Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США – СМИ

Действующий президент США Дональд Трамп связывает появление вакцины от коронавируса со своей победой на выборах президента, которые состоятся в ноябре 2020 года. Об этом пишет The New York Times.

Трамп надеется, что создание вакцины увеличит его шансы на победу Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы вакцина от коронавируса была разработана до выборов президента в ноябре этого года. Эксперты опасаются, что Белый дом будет торопить ученых, чтобы те сократили сроки проверки вакцины и дали согласие на вакцинацию граждан страны до 3 ноября. Об этом 2 августа написало издание The New York Times после интервью с американскими учеными, представителями администрации и независимыми экспертами.

В апреле в период строгого карантина в США министерство здравоохранения и социальных служб подготовило для администрации Трампа презентацию программы, в которой утверждалось, что лучший способ взять ситуацию с распространением вируса под контроль – разработать вакцину против COVID-19.

По данным издания, в презентации говорилось, что широкий доступ к вакцине должен произойти уже в октябре этого года. Позже сроки были перенесены до конца года.

Чем дольше тестируется вакцина перед выпуском, тем вероятнее, что она будет безопасной и эффективной. Однако эксперты считают, что Белый дом будет давить на контролирующие органы США, чтобы определенное количество вакцины появилось до выборов 3 ноября.

Это связано со стремлением президента Трампа остановить распространение коронавируса перед выборами президента, чем увеличить свои шансы на победу, пишет издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

27 июля в США начата третья, финальная фаза испытаний вакцины mRNA-1273, которую разработала компания Moderna; в программе принимают участие 30 тыс. добровольцев.

Также о переходе к заключительной стадии испытания объявила американская фармкорпорация Pfizer.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который, по данным соцопросов, имеет большую поддержку американцев.