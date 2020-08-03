Богатейшие страны мира зарезервировали 1,3 млрд доз пока несуществующей вакцины от коронавируса

Богатейшие страны мира могут монополизировать поставки вакцин от коронавируса, пишет Bloomberg. Аналогичная ситуация возникла во время пандемии свиного гриппа в 2009 году.

Планируется, что мировые поставки вакцины от коронавируса достигнут отметки в 1 млрд доз только к первому кварталу 2022 года Фото: depositphotos.com

США, Великобритания, Евросоюз и Япония уже зарезирвировали 1,3 млрд доз вакцины от коронавируса, которой еще не существует. Об этом 2 августа написало агентство Bloomberg.

Хотя международные группы и ряд стран обещают сделать вакцины доступными для всех, богатейшие страны мира могут монополизировать поставки вакцины от коронавируса подобно тому, как это произошло во время пандемии свиного гриппа в 2009 году, отмечает агентство.

Соответствующие соглашения уже подписаны с фармацевтическими компаниями Sanofi, GlaxoSmithKline и Pfizer. Если учитывать незакрытые сделки и возможности увеличения поставок, сюда можно прибавить еще около 1,5 млрд доз, пишет Bloomberg со ссылкой на данные британской аналитической фирмы Airfinity.

По прогнозу Airfinity, мировые поставки вакцины достигнут отметки в 1 млрд доз только к первому кварталу 2022 года.

Агентство отмечает, что быстрой иммунизации может помешать тот факт, что для выработки иммунитета может потребоваться две дозы препарата на человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

27 июля в США начата третья, финальная фаза испытаний вакцины mRNA-1273, которую разработала компания Moderna; в программе принимают участие 30 тыс. добровольцев.

Также о переходе к заключительной стадии испытания объявила американская фармкорпорация Pfizer.

Российский государственный научный центр "Вектор" планирует запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре 2020 года.