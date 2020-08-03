Пересекать границы между "красной" и другими зонами можно только на авто – Степанов

В автомобиле, который пересекает границы "красной" зоны, может быть не более пяти пассажиров, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: На территории, которая относится к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Пересекать линию между регионами "красной" зоны по распространению коронавируса и другими можно только на автомобиле. Об этом на брифинге 3 августа сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

При этом в машине должно быть не более пяти человек.

"На территории, которая относится к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. Пересечение этих границ возможно только на собственном транспорте. Количество людей, которые могут находиться в транспорте, – не более пяти, за исключением детей до 14 лет. Если есть дети до 14 лет, то количество пассажиров может быть больше", – сказал министр.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в Луцке и Тернополе.

1 августа Степанов заявил, что распределение на зоны автоматическое, политического подтекста в нем нет.

"Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", – подчеркнул Степанов.

По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.