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ОБЩЕСТВО

Степанов рассказал, могут ли регионы не выполнять требования о карантине

С 3 августа Луцк и Тернополь попадают в "красную" зону адаптивного карантина, власти этих городов высказали недовольство. Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что местные власти могут только усиливать карантинные меры, а смягчать по собственной инициативе не имеют права.

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Степанов: Ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин
Степанов: Ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Местные власти в Украине не имеют полномочий самостоятельно смягчать условия карантина, а могут только ужесточать ограничительные меры. Об этом на брифинге в Киеве 2 августа рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. На территории области или региона ограничения могут только усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", – отметил министр.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в мэриях Луцка и Тернополя.

За прошедшие 24 часа в Украине было подтверждено 1112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 72 168, из них 1725 скончались, 39 543 пациента выздоровели.

Теги: Тернополь, Луцк, правительство, Черновицкая область, карантин, ограничения, Максим Степанов, коронавирус
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