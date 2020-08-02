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Мэры городов, которые занимаются популизмом, будут отвечать за каждого погибшего от COVID-19 – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает политически мотивированным отказ мэров некоторых городов усиливать карантинные ограничения.

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Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения COVID-19
Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения COVID-19
Фото: depositphotos.com

Местные органы власти несут ответственность за здоровье горожан, а отказ ужесточать карантинные меры может ухудшить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом в эфире "Громадського радіо" 2 августа заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", – отметил Геращенко.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в Луцке и Тернополе.

1 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что распределение на зоны автоматическое, политического подтекста в нем нет.

"Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", – подчеркнул Степанов.

В Украине пятый день подряд регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19. На 2 августа число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 72 168, из них 1725 человек скончались, 39 543 пациента выздоровели.

Теги: Украина, Тернополь, Луцк, Антон Геращенко, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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