Больничных коек не хватает. В Крыму рассказали о распространении ротавирусной инфекции

Ротавирусная инфекция стремительно распространяется по аннексированному Крыму из-за того, что в Черное море сливают канализационные отходы.

В аннексированному Крыму фиксируется вспышка ротавирусной инфекции, которой массово заражаются туристы. Больницы некоторых городов переполнены, количество тяжелобольных продолжает расти, говорится в материале российской газеты "Московский комсомолец".

В статье рассказывается, что подконтрольные России власти Севастополя решили доставлять пациентов с ротавирусом в инфекционную больницу, переоборудованную под госпиталь для больных COVID-19.

Газета приводит впечатления отдыхающей Натальи из Москвы, перенесшей ротавирус.

Наталья сообщила, что неделю назад прилетела отдыхать в Феодосию с мужем и двумя детьми. Через три дня мужу и старшей дочери стало плохо. Температура у обоих была высокая, их постоянно тошнило. Они жаловались на сильные боли в желудке.

Наталья сначала подумала, что муж и дочь отравились в местном ресторане морепродуктами.

"На следующий день такие же симптомы появились и у нас с сыном. Больше всех досталось мне, около трех суток я лежала с высокой температурой как будто в бреду. Рвало меня какой-то страшной черной жидкостью", – цитирует газета Наталью.

По данным издания, отдыхающие заражаются ротавирусной инфекцией в жаркую погоду из-за того, что купаются в грязном море. В него нередко сливают канализационные отходы.

Так, в отделении больницы Инкермана для больных ротавирусной инфекцией мест нет даже после увеличения количества коек на четверть.

Ротавирусная инфекция – это острая вирусная инфекция. Начальные симптомы болезни поражают желудок и кишечник с респираторными проявлениями. Заболевших беспокоят тошнота и обильная рвота. Заболевают ротавирусной инфекцией люди всех возрастных групп. Самая восприимчивая категория – дети до двух лет.