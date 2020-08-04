Россия хочет начать испытания на детях вакцины от COVID-19 в 2021 году

Исследования вакцины от COVID-19 на детях начнутся в России после завершения испытаний на взрослых.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19 Фото: depositphotos.com

В России Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года. Об это "РИА Новости" сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, институт ранее не проводил испытания на детях. Поэтому сейчас в центре пишут пакет документов, которые представят в Минздрав для получения разрешения испытаний на детях. Вместе с тем, это исследование начнут не раньше, чем закончат все исследования на взрослых.

Гинцбург также добавил, тестирование начнут зимой, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.