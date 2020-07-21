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В минобороны РФ заявили, что первая российская вакцина от коронавируса готова

Добровольцы, которые приняли участие в разработке российской экспериментальной вакцины от коронавируса, получили иммунитет от инфекции, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

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Вакцина разрабатывалась при участии минобороны РФ
Вакцина разрабатывалась при участии минобороны РФ
Фото: depositphotos.com

В России заявили, что первая вакцина от COVID-19 уже готова. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

"Вторая группа наших добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля. Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – сказал Цаликов.

По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимо­действии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.

11 июня издание The Wall Street Journal написало, что российские ученые спешат дать ответ на требование президента Владимира Путина разработать вакцину против коронавируса к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин. Один из препаратов тестируют на военных.

16 июня стало известно, что российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях.

Агентство Bloomberg утверждает, что десятки представителей российской политической и бизнес-элиты еще в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. 

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.

Теги: Россия, военные, добровольцы, минобороны РФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, эксперимент, вакцина, коронавирус
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