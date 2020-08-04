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С октября по апрель в сезон гриппа в Украине возможно увеличение случаев COVID-19 – Ляшко

Сейчас система здравоохранения Украины справляется с нагрузкой, связанной с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, но в сезон гриппа количество больных может возрасти, сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Сегодня в Европе начинается вторая волна коронавируса
Ляшко: Сегодня в Европе начинается вторая волна коронавируса
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С октября по апрель в Украине возможно увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне сезона распространения гриппа и ОРВИ. Об этом на брифинге 4 августа сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы видим, что, к сожалению, тенденции к распространению коронавирусного заболевания в мире не являются позитивными и сегодня в Европе начинается вторая волна, возрастает количество случаев в Германии, Швейцарии, значительно возрастает число случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовыми к росту числа случаев. Мы прогнозируем, что в Украине может возрасти количество случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ – с октября по апрель", – сказал Ляшко.

По его словам, министр здравоохранения Максим Степанов поручил облгосадминистрациям подготовить места в больницах к возможному увеличению случаев гриппа и коронавирусной инфекции.

"В данный момент система здравоохранения с больницами первой и второй волны справляются с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение числа случаев и призываем всех придерживаться противоэпидемических норм, вакцинироваться против инфекционных заболеваний и быть готовыми выполнять ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории государства", – заявил главный санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 74 219 человек, 1764 пациента скончались, 40 613 выздоровели. 

Теги: грипп, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, Виктор Ляшко, коронавирус, COVID-19
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