Программа помощи по частичной безработице сохранила 357 тыс. рабочих мест – Минэкономразвития Украины

Всего за период карантина статус безработного в Украине получили более 395 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Программа помощи по частичной безработице в Украине позволила сохранить 357 тыс. рабочих мест. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным ведомства, 174,5 тыс. из этого числа – физические лица – предприниматели.

По состоянию на 3 августа в центры занятости работодателями подано более 215,7 тыс. пакетов документов, из которых более 188 тыс. – от физлиц – предпринимателей, которые являются застрахованными лицами.

Финансирование по программе составило 1,829 млрд грн.

Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

В ведомстве отметили, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. В частности, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае – 97 тыс., в июне – 75 тыс., а в июле – 68 тыс.

Всего за период карантина – с 12 марта по 31 июля – статус безработного получили более 395 тыс. граждан.

С 12 марта в Украине был введен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

22 апреля Кабмин Украины установил пособие по частичной безработице, за получением выплат украинцы могут обращаться в центры занятости.

Пресс-служба Государственного центра занятости заявила, что по состоянию на 3 августа в Украине на одно рабочее место претендует восемь безработных.