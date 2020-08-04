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ОБЩЕСТВО

Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявлено во Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях, ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской и Херсонской областях.

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За сутки в Украине умерло 26 человек
За сутки в Украине умерло 26 человек
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне этот показатель составлял 990.

Общее число подтвержденных случаев достигло 74 2191764 человека скончались (+26 за последние сутки), 40 613 пациентов выздоровели (+737). Продолжают болеть 31 842 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так: 

  • Винницкая область – 2848;
  • Волынская область – 4008;
  • Днепропетровская область – 1459;
  • Донецкая область – 903;
  • Житомирская область – 1967;
  • Закарпатская область – 5384;
  • Запорожская область – 851;
  • Ивано-Франковская область – 5041;
  • Киев – 8662;
  • Киевская область – 3877;
  • Кировоградская область – 711;
  • Луганская область – 130;
  • Львовская область – 10 067;
  • Николаевская область – 648;
  • Одесская область – 3545;
  • Полтавская область – 466;
  • Ровенская область – 6355;
  • Сумская область – 560;
  • Тернопольская область – 3121;
  • Харьковская область – 4093;
  • Херсонская область – 230;
  • Хмельницкая область – 1200;
  • Черкасская область – 955;
  • Черновицкая область – 6229;
  • Черниговская область – 909.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях.

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской и Херсонской областях.

По данным Центра общественного здоровья Украины, на стационарном лечении находится 4969 человек, из них 132 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Летальность по стране составляет 2,4%.

За сутки исследовано 14 140 образцов методом полимеразной цепной реакции.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2139456262845757

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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