Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявлено во Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях, ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской и Херсонской областях.

За сутки в Украине умерло 26 человек Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне этот показатель составлял 990.

Общее число подтвержденных случаев достигло 74 219, 1764 человека скончались (+26 за последние сутки), 40 613 пациентов выздоровели (+737). Продолжают болеть 31 842 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2848;

Волынская область – 4008;

Днепропетровская область – 1459;

Донецкая область – 903;

Житомирская область – 1967;

Закарпатская область – 5384;

Запорожская область – 851;

Ивано-Франковская область – 5041;

Киев – 8662;

Киевская область – 3877;

Кировоградская область – 711;

Луганская область – 130;

Львовская область – 10 067;

Николаевская область – 648;

Одесская область – 3545;

Полтавская область – 466;

Ровенская область – 6355;

Сумская область – 560;

Тернопольская область – 3121;

Харьковская область – 4093;

Херсонская область – 230;

Хмельницкая область – 1200;

Черкасская область – 955;

Черновицкая область – 6229;

Черниговская область – 909.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях.

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской и Херсонской областях.

По данным Центра общественного здоровья Украины, на стационарном лечении находится 4969 человек, из них 132 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Летальность по стране составляет 2,4%.

За сутки исследовано 14 140 образцов методом полимеразной цепной реакции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек.