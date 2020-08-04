Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Накануне этот показатель составлял 990.
Общее число подтвержденных случаев достигло 74 219, 1764 человека скончались (+26 за последние сутки), 40 613 пациентов выздоровели (+737). Продолжают болеть 31 842 человека.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях.
Ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской и Херсонской областях.
По данным Центра общественного здоровья Украины, на стационарном лечении находится 4969 человек, из них 132 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Летальность по стране составляет 2,4%.
За сутки исследовано 14 140 образцов методом полимеразной цепной реакции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек.