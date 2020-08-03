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Кабмин Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

Замминистра развития экономики Украины Тарас Качка заявил, что запрет на экспорт средств индивидуальной защиты – последний запрет, который действовал в стране в связи с эпидемией коронавируса.

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Кабмин снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал с 12 марта
Кабмин снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал с 12 марта
Фото: depositphotos.com

1 августа истек срок запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, который Кабинет Министров Украины ввел в начале эпидемии коронавируса. Правительство решило не продлевать его действие. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом. Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно перейти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", – отметил он.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/2727198604272862

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 73 158 человек, 1738 из них умерли, 39 876 выздоровели.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране и запретил украинским компаниям экспортировать средства индивидуальной защиты.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, экономика, карантин, Минздрав, Тарас Качка, Минэкономики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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