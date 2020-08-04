В Черновицкой области в трех больницах разворачивают дополнительные места для заболевших COVID-19

За сутки 3 августа в Черновицкой области зафиксировали 86 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Осачук рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе Фото: Сергій Осачук / Facebook

В связи с ростом числа случаев COVID-19 власти Черновицкой области разворачивают дополнительные койкоместа в трех больницах. Об этом в Facebook вечером 3 августа сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Он отметил, что за прошлые сутки, 3 августа, в регионе зафиксировали 86 новых случаев заболевания, всего в области COVID-19 заболело 6229 человек, из которых 4805 выздоровели (118 за последние сутки).

"Около двух недель назад мы были счастливы сообщить вам, что ситуация с распространением коронавируса в области стабилизировалась. Мы даже уменьшили число коек, зарезервированных для больных с вирусом. И вот сегодня снова разворачиваем дополнительные места в трех больницах", – написал Осачук.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев достигло 74 219, 1764 человека скончались, 40 613 пациентов выздоровели.