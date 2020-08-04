Львов не будет вводить дополнительные карантинные ограничения

Власти Львова приняли решение не закрывать большинство учреждений в связи с отнесением города к "оранжевой" карантинной зоне. Мэр Андрей Садовый заявил, что большое число выявленных случаев COVID-19 в городе связано с высоким количеством тестирований.

Во Львове не будут вводить дополнительные ограничения из-за отнесения города к "оранжевой" зоне карантина. Такое решение было принято по итогам заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба мэрии города.

Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове "оранжевой" зоны карантина. Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использования масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, торгово-развлекательных центров, учреждений спорта и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований", – говорится в сообщении.

В мэрии Львова призвали жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать все карантинные рекомендации, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, соблюдать дистанцию.

"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город к правилам "оранжевой" зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние шесть месяцев", – написал в своем Facebook мэр города Андрей Садовый.

Он призвал львовян соблюдать рекомедации властей.

"А тем, кто очень интересуется, почему во Львове больше положительных случаев, чем в других областях, советую сравнить количество тестирований", – добавил мэр.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в Луцке и Тернополе.

В "оранжевой" зоне должна быть запрещена деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работа развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменят плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно превышать 100.

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 74 219 человек, 1764 пациента скончались, 40 613 выздоровели.

Во Львовской области зафиксировано самое большое число новых случаев – 146. За все время эпидемии в области было инфицировано 10 067 человек.