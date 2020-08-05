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"Где те большие самолеты?" Мэр Тернополя заявил, что город не получил помощи от государства в борьбе с COVID-19

Объем карантинных мер в том или ином городе должны устанавливать местные органы власти, поскольку они, а не государство, финансируют противодействие пандемии. Об этом заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

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Надал возмутился внесением Тернополя в "красную" зону
Надал возмутился внесением Тернополя в "красную" зону
Фото: Сергій Надал / Facebook

Тернополь не получает от государства помощи в борьбе с коронавирусом, зато центральные власти считают возможным по непонятым причинам внести город в "красную" карантинную зону. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 5 августа, сказал тернопольский городской голова Сергей Надал.

Он убежден, что объем карантинных мер должны устанавливать местные органы власти.

"Я считаю, что по всей территории Украины такие вещи должны принимать органы местного самоуправления, люди на местах, которые знают ситуацию лучше, которые знают, что у них происходит в больницах, что они могут обеспечить. Учитывая, что органы местного самоуправления это все финансируют, то логично, чтобы они это делали. Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали", – заявил Надал.

По его словам, средства индивидуальной защиты для города закупали исключительно за средства местного бюджета и предпринимателей.

В апреле самый большой самолет в мире "Мрія" привез из Китая партию средств индивидуальной защиты для медперсонала, общий вес доставленного в Украину груза составил 103 тонны. В Офисе президента заявили, что часть товаров медицинского назначения, доставленных самолетом "Мрія", были закуплены коммерческими структурами, а часть груза является гуманитарной. В мае в компании "Эпицентр" заявили, что груз полностью предназначался ей.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля, из-за высокой заболеваемости COVID-19 в "красную" карантинную зону Украины попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. "Красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что местные власти могут только усиливать карантинные меры, а смягчать по собственной инициативе не имеют права.

Теги: Тернополь, Сергей Надал, карантин, Ан-225 Мрія, коронавирус, красная зона
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