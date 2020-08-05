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В Харькове очень напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19 – Степанов

В Харьковской области наблюдается превышение национальных критериев адаптивного карантина; абсолютное большинство заболевших в регионе приходится на город Харьков, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В Харькове могут ужесточить карантин
В Харькове могут ужесточить карантин
Фото: depositphotos.com

Из 146 новых случаев COVID-19 в Харьковской области 133 приходятся на областной центр, ситуация в Харькове очень напряженная. Об этом на брифинге 5 августа сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Накануне в Харькове было зафиксировано 124 заболевших.

Уже шестой день подряд в этом регионе наблюдается превышение национальных критериев уровня и динамики заболеваемости, констатировал министр.

По его словам, в Ровенской области показатели превышены уже девять дней подряд.

В то же время в Винницкой области в последние шесть дней наблюдается снижение нормативных индикаторов по заражению коронавирусом, в Тернопольской области – четыре дня. Это дает основания поставить вопрос о переводе регионов в "зеленую" карантинную зону, считает Степанов.

Он напомнил, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 7 августа пересмотрит разделение страны на карантинные зоны.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля, из-за высокой заболеваемости COVID-19 в "красную" карантинную зону Украины попали Луцк, Тернополь и частично Черновицкая область.

"Красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).

Теги: Харьков, Ровенская область, Винницкая область, Харьковская область, карантин, Тернопольская область, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, красная зона
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