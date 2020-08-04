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В Украине поездам дальнего следования могут разрешить высадку пассажиров в "красной" зоне

"Укрзалізниця" разрешит поездам останавливаться в Тернополе и Луцке, но только для высадки пассажиров. Остановку в этих населенных пунктах временно отменили с 3 августа в связи с ужесточением карантинных мер.

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В городах "красной" карантинной зоны хотят разрешить высадку пассажиров
В городах "красной" карантинной зоны хотят разрешить высадку пассажиров
Фото: pixabay.com

"Укрзалізниця" обратилась к правительству Украины с просьбой разрешить остановку поездам дальнего следования для высадки пассажиров в "красной" зоне. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, остановка будет делаться только на высадку, зайти обратно в вагон человек уже не сможет. Варианта, что пассажир снова подсядет в поезд на другой остановке, тоже не будет.

Министр выразил надежду, что правительство поддержит данные изменения в постановлении о карантинных мерах.

Криклий также прокомментировал скандал, произошедший 3 августа в Тернополе. Тогда 85 пассажиров, ехавших из Херсона с детьми, устроили бунт из-за того, что остановку поезда отменили. Чиновник сказал, что информацию о том, как будут курсировать пассажирские поезда, нужно было сообщить людям заранее.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля, из-за высокой заболеваемости COVID-19 в "красную" карантинную зону Украины попали Луцк, Тернополь и частично Черновицкая область.

"Красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что местные власти могут только усиливать карантинные меры, а смягчать по собственной инициативе не имеют права.

Теги: Тернополь, Луцк, Укрзалізниця, карантин, Владислав Криклий, поезд, пассажиры, коронавирус, красная зона
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