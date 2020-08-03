"Как преступников этапируют". Тернопольчане устраивают бунты в поездах из-за отказа останавливаться в Тернополе

С 3 августа в Тернополе не останавливаются поезда, так как город находится в "красной" карантинной зоне. Жители города говорят, что узнали об этом только во время посадки.

Жители Тернополя бунтуют против запрета поездам останавливаться в их городе, сообщил 3 августа на внеочередной сессии горсовета мэр Тернополя Сергей Надал, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Надал рассказал, что ему пришло много обращений от жителей города с жалобами на то, что поезда не останавливаются в Тернополе. Он зачитал одно из них.

"Именно сейчас мы находимся в поезде №49, на который билеты в Тернополь "Укрзалізниця" нам продала вчера уже после внесения Тернополя в "красную" зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, мы узнали от проводницы при посадке в вагон. Начальник поезда реагирует только извинениями и предлагает выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас, таких заложников, 15 только в нашем вагоне. Почему нас, как преступников, этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?" – процитировал мэр Тернополя.

Он также сообщил, что сегодня утром ему написали тернопольчане, которые попали в такую же ситуацию, когда ехали из Херсона.

"85 человек ехали в поезде, родители ехали с детьми, больными ДЦП. Только когда поднялся бунт наших тернопольчан, руководитель поезда согласился остановиться и высадить людей в Тернополе. Это нормальное явление?" – сказал Надал.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в Луцке и Тернополе. С 3 августа в этих городах перестали останавливаться поезда.