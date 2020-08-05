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05 августа, 2020
 
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"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19

По словам 44-летнего актера студии "Квартал 95" Александра Пикалова, он не сомневался в том, что во время пандемии коронавируса окажется среди заболевших.

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Пикалов: Как это COVID и без меня?
Пикалов: Как это COVID – и без меня?
Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

44-летний артист и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов переболел COVID-19. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер". 

"Я не сомневался, что я переболею. Как это COVID – и без меня? Все, что происходит в нашей жизни, я должен испытать", – заявил актер. 

По словам Пикалова, ощущения во время болезни можно сравнить с теми, которые он испытал, попав однажды на мотоцикле в аварию.

"Сука, все болит, ломит и так обидно", – описал самочувствие артист.

Пикалов подчеркнул, что после выздоровления в его организме были обнаружены антитела и сейчас он не заразен для окружающих. 

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер/ YouTube

Пикалов ранее исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского. 

По состоянию на 5 августа общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались, 41 527 выздоровели.

Теги: Украина, студия Квартал 95, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Александр Пикалов
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