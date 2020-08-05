  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику

Актер и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что ежедневно мониторит в сети высказывания блогеров об украинском президенте Владимире Зеленском, который до мая 2019 года возглавлял "Квартал".

Пикалов о политике: Я не умею этого делать – ну чего я туда попрусь? Фото: Зе Интервьюер / Facebook

Артист и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что не видит себя в политике, поскольку является анархистом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер".

По словам артиста, он слишком радикален для того, чтобы быть политиком.

"Я же анархист – я слишком радикален. И не люблю глупости. Я там видел таких кретинов! Не сейчас – у меня накопленный опыт, потому что на больших и важных мероприятиях мы выступали давно. Там есть некоторые кадры – я не смог бы сидеть рядом с ними. Меня бы рвало. Я бы гадости какие-то говорил. Я бы просто позорил президента как минимум", – объяснил Пикалов.

При этом актер подчеркнул, что готов простить профессионалам их "сволочность".

"Если человек сволочь, но в чем-то профессионал, я могу закрыть глаза на его сволочность, потому что нет такой профессии как "хороший парень". Очень много хороших парней, которые облажались так! Но опять же, я сейчас не про сегодняшний день – о жизни в целом. Ну не может хороший парень делать то, что не умеет. Я не умею этого делать – ну чего я туда попрусь?" – резюмировал он.

Пикалов признался, что переживает за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который ранее руководил студией "Квартал 95". По словам артиста, он ежедневно до двух-трех ночи мониторит высказывания блогеров о Зеленском.

"Я знаю все, что происходит и что говорят", – резюмировал он.

ВИДЕО

Видео: Зе Интервьюер/ YouTube

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты.



21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.

44-летний Александр Пикалов ранее исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.