  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень

Украинский музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) заявил, что перестал исполнять песню "Слуга народа", написанную им в 2015 году для одноименного сериала, главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский, после того, как в Украине была зарегистрирована партия с таким же названием.

Шуров: Это теперь разные истории. Мы теперь не в ней. Все Фото: Dmitry Shurov / Facebook

Автор заглавной песни к сериалу "Слуга народа" студии "Квартал 95" музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) признался, что пять лет назад, приступая к написанию этого саундтрека, не мог предположить, что Владимир Зеленский, сыгравший роль Василия Голобородько – учителя, ставшего президентом, также будет баллотироваться в президенты. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Если в 15-м году кто-то мог, положив руку на сердце, сказать, что Владимир Зеленский будет баллотироваться в президенты, – пусть бросит в меня камень. Даже моя жена – великий интуит – не смогла ничего такого предположить. Поэтому прошу разделять историю сотрудничества композитора и продакшена и то, что потом часть этого продакшена решила уходить в политику", – заявил Шуров.

По словам артиста, он перестал исполнять написанную им песню после того, как в Украине была зарегистрирована партия "Слуга народа".

"Мы с того момента ни разу не сыграли эту песню на концертах – она не стала хуже. Но мы ее не играем, не поем. Это теперь разные истории. Мы теперь не в ней. Все", – сообщил музыкант.

Шуров признался, что ему предлагали пойти в политику, но он отказался.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Дмитрий Шуров родился в 1981 году в Виннице. С 2001-го по 2004 год Шуров был пианистом группы "Океан Ельзи", затем четыре года выступал в составе украинского коллектива Esthetic Education. С 2006 года Шуров гастролировал в качестве пианиста в команде российской певицы Земфиры.

С 2009 года музыкант является солистом авторского музыкального проекта Pianoбой. В 2015 году Шуров написал заглавную песню для сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты.



21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.

Ранее в интервью телеканалу "UA:Перший" актриса Наталья Сумская, сыгравшая в сериале "Слуга народа" мать главного героя Василия Голобородько, призналась, что во время работы на съемочной площадке не могла успокоиться, испытывая "страшную боль".